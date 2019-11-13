2019-11-13T09:25:28+03:00
Происшествия

Под суд идет водитель, который насмерть сбил 19-летнюю курянку

Трагедия произошла летом в Железнодорожном округе
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло 13 августаДТП произошло 13 августаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокурор Железнодорожного административного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 37-летнего жителя Курска. Он обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Трагедия произошла ночью 13 августа. Мужчина ехал за рулем автомобиля ВАЗ 21144 по улице 8-е Марта в направлении Союзной Курска. По пути он сбил 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель на автомобиле скрылся. От полученных травм курянка скончалась на месте, рассказали в прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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