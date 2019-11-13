В Курске девушек-москвичек обвиняют в распространении героина

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-13T09:18:00+03:00

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Прокурор Курска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против жительниц Москвы 19-ти и 20-ти лет. Они обвиняются в сбыте наркотиков.

- Как установлено в ходе следствия, девушки получили от неизвестных партию героина для распространения в Курске и Тамбове. За день им удалось сделать восемь тайников на разных улицах Курска. Во время очередной закладки их задержали сотрудники полиции, - рассказали в прокуратуре.

Теперь суд рассмотрит это дело.

ИСТОЧНИК KP.RU