2019-11-13T09:18:00+03:00
Происшествия

В Курске девушек-москвичек обвиняют в распространении героина

Они успели сделать в городе несколько закладок
Ольга ДАНИЛОВА
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Партия героина предназначалась для распространения в ЧерноземьеПартия героина предназначалась для распространения в ЧерноземьеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокурор Курска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против жительниц Москвы 19-ти и 20-ти лет. Они обвиняются в сбыте наркотиков.

- Как установлено в ходе следствия, девушки получили от неизвестных партию героина для распространения в Курске и Тамбове. За день им удалось сделать восемь тайников на разных улицах Курска. Во время очередной закладки их задержали сотрудники полиции, - рассказали в прокуратуре.

Теперь суд рассмотрит это дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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