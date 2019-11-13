Под Курском горела квартира

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-13T09:11:28+03:00

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В 21:21 12 ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Гагарина в Железногорске.

- По прибытии в 21:25 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 21:28, ликвидировано в 21:32, - сообщили в МЧС.

В результате пожара в одной из квартир многоэтажного жилого дома закопчены стены и потолок, повреждена мебель.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU