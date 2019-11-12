2019-11-12T17:03:19+03:00
Происшествия

В ДТП под Курском пострадали три человека

Пьяный курянин на ВАЗ врезался в препятствие
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло в Фатежском районеДТП произошло в Фатежском районеФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 11 ноября примерно в 16.10 на 482 километре автодороги М-2 «Крым» возле дома №4 в деревне Новые Дворы Фатежского района.

Пьяный 22-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-21103 со стороны Курска в направлении Фатежа.

- По дороге он врезался в препятствие, автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель и пассажиры 24-х и 25-и лет с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы в ОБУЗ "Фатежская ЦРБ", - рассказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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