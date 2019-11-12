2019-11-12T16:40:09+03:00
Здоровье

ОРВИ заболели более 3,5 тысяч курян

Прививки от гриппа получил почти каждый третий житель области
Ольга ДАНИЛОВА
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Вакцинация в регионе продолжаетсяВакцинация в регионе продолжаетсяФото: Из архива КП.
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На сегодняшний день в Курской области заболеваемость ОРВИ сохраняется на неэпидемическом уровне, грипп не регистрируется, сообщили в Роспотребнадзоре.

По итогам прошедшей недели в целом по области заболеваемость ОРВИ оставалась ниже порогового уровня на 48,75%. В целом по области за неделю заболели ОРВИ 3677 человек, в том числе детей 2982.

По данным лабораторного мониторинга сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы – риновирусы, вирусы парагриппа.

В области продолжается вакцинация населения против гриппа вакцинами, поступившими за счет федерального бюджета. 7 и 8 ноября поступила очередная партия вакцин для иммунизации взрослого населения против гриппа - 91 тысяча доз. Вакцина распределена между медицинскими организациями области, сказали в Роспотребнадзоре.

На 8 ноября всего привито 310 599 человек (28,8% курян).

ИСТОЧНИК KP.RU

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