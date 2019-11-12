В Курской области отходы сбрасывали рядом с жилыми домами

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-12T16:01:52+03:00

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Прокуратура района обнаружила нарушения в работе МУП «Водопроводно-канализационного хозяйства города Суджи».

Выяснилось, что в Судже предприятие использует сливную канализационную станцию жидких бытовых отходов в непосредственной близости от жилой застройки. При ее использовании в атмосферный воздух выделяются вредные и зловонные летучие соединения, которые обладают раздражающим воздействием на организм человека.

Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам безопасная для населения санитарно-защитная зона не может быть менее 500 метров, однако это расстояние не соблюдено, сказали в прокуратуре.

Прокурор района внес начальнику МУП «Водопроводно-канализационного хозяйства города Суджи» представление, в котором поставил вопрос о том, чтобы закрыть эту станцию.

После вмешательства прокуратуры сброс жидких бытовых отходов в жилой зоне прекращен. Используется сливная станция, соответствующая предъявляемым требованиям.

Решается вопрос об ответственности допустивших нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU