2019-11-12T14:46:44+03:00
Общество

Курскую область опять накроет туман

Ночью возможны заморозки
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасностьСпасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасностьФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

С вечера 12 ноября и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура ночью от 1º мороза до 4º тепла, днем 4-9º.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске снимут программу "Рогов в городе"
На Магистральном проезде Курска заменили трубы
Курск начали украшать к Новому году
В Курске открылся "Осенний вернисаж"
Житель Курской области отсудил компенсацию за укус собаки
Инна Дериглазова выиграла Всероссийский турнир рапиристок
В Курске пассажирам "Читающего маршрута" расскажут о добре
В Курске обустраивают съезды
В Курске пройдет урок пенсионной грамотности
Утверждена новая структура администрации Курска
По факту гибели детей на пожаре завели уголовное дело
На Театральной площади Курска продолжается благоустройство
Под Курском не могут расселить дореволюционный дом
Назначен руководитель Представительства Курской области при Правительстве РФ
Курский БК «Динамо» обыграл красноярский «Енисей»
Под Курском под колесами авто погибла женщина с коляской
По факту гибели на пожаре под Курском детей могут завести уголовное дело
Курский «Авангард» выиграл у «Томи»
«Дорожный санитар» выплатит курянке пять тысяч рублей
В Курской области в реке утонул молодой парень