Курскую область опять накроет туман

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-12T14:46:44+03:00

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность Фото: Из архива "КП"

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С вечера 12 ноября и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура ночью от 1º мороза до 4º тепла, днем 4-9º.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU