2019-11-12T12:55:49+03:00
Звезды

В Курске открылся "Осенний вернисаж"

На выставке представлены картины художников-любителей
Ольга ДАНИЛОВА
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Посмотреть на картины местных художников можно бесплатноПосмотреть на картины местных художников можно бесплатноФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курский областной Дом народного творчества проводит цикл тематических выставочных мероприятий «Времена года». Здесь будут представлены живописные и графические произведения художников-любителей Курска и Курской области, активных участников межрегиональных, областных и персональных выставок.

Цикл выставочных мероприятий «Времена года» включает четыре тематические выставки: «Осенний вернисаж», «Зимняя сказка», «Дни весенние» и «Летнее настроение».

12 ноября в конференц-зале Курского областного Дома народного творчества (Курск, ул. Советская, 93) открылся первый из этого цикла выставки работ художников - любителей «Осенний вернисаж».

Тема экспозиции - осенние мотивы. Художникам-любителям предоставлена возможность самовыражения в любом жанре: пейзаж, портрет, натюрморт, жанровая композиция.

Выставка продлится до 27 декабря включительно и будет работать ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 10:00 до 17:00, вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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