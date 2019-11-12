В Курске открылся "Осенний вернисаж"
Курский областной Дом народного творчества проводит цикл тематических выставочных мероприятий «Времена года». Здесь будут представлены живописные и графические произведения художников-любителей Курска и Курской области, активных участников межрегиональных, областных и персональных выставок.
Цикл выставочных мероприятий «Времена года» включает четыре тематические выставки: «Осенний вернисаж», «Зимняя сказка», «Дни весенние» и «Летнее настроение».
12 ноября в конференц-зале Курского областного Дома народного творчества (Курск, ул. Советская, 93) открылся первый из этого цикла выставки работ художников - любителей «Осенний вернисаж».
Тема экспозиции - осенние мотивы. Художникам-любителям предоставлена возможность самовыражения в любом жанре: пейзаж, портрет, натюрморт, жанровая композиция.
Выставка продлится до 27 декабря включительно и будет работать ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 10:00 до 17:00, вход бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU