По факту гибели детей на пожаре завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-11T17:24:59+03:00

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Солнцевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по факту смерти на пожаре в жилом доме, расположенном в поселке Пристень, троих маленьких детей завел уголовное дело. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По версии следствия около шести часов утра 11 ноября загорелся частный дом на улице Кирова в поселке Пристень, в котором жила многодетная семья (25-летняя женщина, ее 29-летний муж и четверо маленьких детей в возрасте год, три года, четыре и пять лет).

- Обнаружив огонь, родители приняли меры к спасению детей, но из-за быстрого распространения пламени им удалось спасти только младшего, годовалого ребенка. После тушения пожара в доме нашли тела остальных малышей, - рассказали в СК.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, в том числе генетические. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU