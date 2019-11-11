Назначен руководитель Представительства Курской области при Правительстве РФ

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-11T15:26:55+03:00

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Губернатор Курской области подписал постановление о назначении на должность руководителя Представительства Курской области при Правительстве РФ Евгении Михайленко. К исполнению обязанностей она приступила с 8 ноября.

Евгения Михайленко прежде занимала должность заместителя генерального директора АНО «Единая транспортная дирекция» при Министерстве транспорта Российской Федерации. В период 2007-2010 гг. руководила отделом по работе с инвесторами комитета по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга. В 2010-2012 гг. занимала должности референта, главного советника в Аппарате Правительства Российской Федерации.

Родилась Евгения Михайленко и выросла в Санкт-Петербурге. В 1999 году с отличием окончила Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения». В 2009 году получила диплом Северо-Западной академии государственной службы по специальности «Юриспруденция», в том же году прошла обучение в Высшей экономической школе по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Является действительным государственным советником Российской Федерации 3 класса.

- Будем продолжать выстраивать конструктивный диалог между структурами областной администрации и федеральными органами государственной власти, предприятиями и организациями. Для нас важно, чтобы регион имел развитые партнерские отношения по всей стране, - сказала Евгения Михайленко.

ИСТОЧНИК KP.RU