2019-11-11T15:09:38+03:00
Спорт

Курский БК «Динамо» обыграл красноярский «Енисей»

Матч завершился со счетом 86:78
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Матч завершился со счетом 86:78Матч завершился со счетом 86:78
Изменить размер текста:

10 ноября в Курске в рамках российской премьер-лиги состоялся матч между баскетболистками курского «Динамо» и красноярским «Енисеем». Игра завершилась со счетом 86:78 (20:16, 26:21, 20:23, 20:18) в пользу курянок.

Лучшими среди победительниц в игре стали Ника Барич, которая принесла команде 18 очков, Деванна Боннер заработала 12, по 11 очков на счету у Натальи Жедик и Елизаветы Шабановой.

Начиная с 2004 года было сыграно 27 матчей между курским «Динамо» и красноярским ЖБК «Енисей» («Шелен»). 23 победы у «Динамо» - 4 победы у «Енисея» («Шелен»).

9 декабря 2018 года, в Видном, в победном матче против красноярского «Енисея» (119:53) игроки курского «Динамо» обновили клубный рекорд результативности (119 очков) и разницы в счете (+66) в играх чемпионата России высшего дивизиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назначен руководитель Представительства Курской области при Правительстве РФ
Под Курском под колесами авто погибла женщина с коляской
По факту гибели на пожаре под Курском детей могут завести уголовное дело
Курский «Авангард» выиграл у «Томи»
«Дорожный санитар» выплатит курянке пять тысяч рублей
В Курской области в реке утонул молодой парень
В Курске иномарка ночью врезалась в опору
В Курске пройдет смотр-конкурс «Покупаем курское»
В Курске работает «горячая линия» по транспортным услугам
В Курске устанавливают пожарные извещатели
Под Курском в огне погибли трое детей
Скамейки на Театральной площади Курска перестанут напоминать «гробы»
В Курске могут установить стационарный пост для мониторинга выбросов вредных веществ
Куряне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и в субботу
Цифровым развитием Курской области займется отличник МИФИ
В Курске завели уголовное дело против главаря преступной группировки
Курскую область в субботу накроет туман
В Курске появилась экспериментальная контейнерная площадка
В Курске заменили более 15 тысяч светильников
В Курском цирке поменялся директор
Курянин перечислил мошенникам 850 тысяч рублей
Вячеслав Берзин занял пост председателя комитета цифрового развития и связи Курской области
Курская библиотека имени Асеева заняла первое место во всероссийском конкурсе
В Курске годовщину Октябрьской революции отметили митингом
Жителя Курска, застрелившего жену, осудили на 12 лет
60% курских дорог не соответствуют нормативам