Курский БК «Динамо» обыграл красноярский «Енисей»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-11T15:09:38+03:00

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10 ноября в Курске в рамках российской премьер-лиги состоялся матч между баскетболистками курского «Динамо» и красноярским «Енисеем». Игра завершилась со счетом 86:78 (20:16, 26:21, 20:23, 20:18) в пользу курянок.

Лучшими среди победительниц в игре стали Ника Барич, которая принесла команде 18 очков, Деванна Боннер заработала 12, по 11 очков на счету у Натальи Жедик и Елизаветы Шабановой.

Начиная с 2004 года было сыграно 27 матчей между курским «Динамо» и красноярским ЖБК «Енисей» («Шелен»). 23 победы у «Динамо» - 4 победы у «Енисея» («Шелен»).

9 декабря 2018 года, в Видном, в победном матче против красноярского «Енисея» (119:53) игроки курского «Динамо» обновили клубный рекорд результативности (119 очков) и разницы в счете (+66) в играх чемпионата России высшего дивизиона.

ИСТОЧНИК KP.RU