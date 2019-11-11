2019-11-11T14:42:05+03:00
Происшествия

По факту гибели на пожаре под Курском детей могут завести уголовное дело

Прокуратура начала проверку
Ольга ДАНИЛОВА
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Правоохранители разбираются с деталями ЧППравоохранители разбираются с деталями ЧПФото: Из архива КП.
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КП уже сообщала о страшном пожаре, который произошел в Пристени.

Как стало известно КП, прокуратура Пристенского района по поручению прокурора Курской области проводит проверку в связи с этим ЧП. Напомним, в огне погибли трое детей. По предварительным данным утром 11 ноября произошло возгорание квартиры в одном из домов поселка Пристень. В результате пожара погибли дети трех, четырех и пяти лет.

На место происшествия выехал прокурор Пристенского района Курской области.

- По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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