Курский «Авангард» выиграл у «Томи»

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-11T14:27:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Итог встречи – 3:2 в пользу курян. Игра проходила в Курске на стадионе «Трудовые резервы».

Курские футболисты обыграли своих соперников под самый занавес встречи. Судья назначил штрафной в тридцати метрах от ворот «Томи» (Томск). В правый угол пробил Илья Кубышкин. Мяч перед самыми воротами отскочил от газона, из-за чего Денис Вавилин отбил его прямо перед собой. Первым на добивании был Роман Минаев — 3:2. Еще два года забили - Илья Кубышкин и Хачим Машуков.

ИСТОЧНИК KP.RU