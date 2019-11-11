2019-11-11T14:27:12+03:00
Спорт

Курский «Авангард» выиграл у «Томи»

Встреча проходила на "Трудовых резервах"
Ольга ДАНИЛОВА
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Курские футболисты одержали победуКурские футболисты одержали победуФото: предоставлено пресс-службой
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Итог встречи – 3:2 в пользу курян. Игра проходила в Курске на стадионе «Трудовые резервы».

Курские футболисты обыграли своих соперников под самый занавес встречи. Судья назначил штрафной в тридцати метрах от ворот «Томи» (Томск). В правый угол пробил Илья Кубышкин. Мяч перед самыми воротами отскочил от газона, из-за чего Денис Вавилин отбил его прямо перед собой. Первым на добивании был Роман Минаев — 3:2. Еще два года забили - Илья Кубышкин и Хачим Машуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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