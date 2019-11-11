В Курской области в реке утонул молодой парень
ЧП произошло в Железногорском районе
Из реки Усожа извлекли тело погибшегоФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
11 ноября в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о гибели на воде в Железногорском районе недалеко от хутора Ольшанец.
На место ЧП приехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Железногорского района, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции и медики.
Из реки Усожа извлекли тело погибшего. Это оказался 17-летний пастух, пропавший еще 9 ноября. В операции принимали участие 12 человек и четыре единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU