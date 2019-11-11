В Курской области в реке утонул молодой парень

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-11T13:42:19+03:00

Из реки Усожа извлекли тело погибшего Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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11 ноября в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о гибели на воде в Железногорском районе недалеко от хутора Ольшанец.

На место ЧП приехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Железногорского района, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции и медики.

Из реки Усожа извлекли тело погибшего. Это оказался 17-летний пастух, пропавший еще 9 ноября. В операции принимали участие 12 человек и четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU