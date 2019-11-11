В Курске устанавливают пожарные извещатели

СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-11T09:38:34+03:00

С помощью этих устройств хотят обезопасить "трудные" семьи от ЧП

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В рамках профилактики пожаров в жилом секторе в Сеймском округе Курска прошел очередной рейд с участием сотрудников Администрации округа и Управления по делам ГО и ЧС. Во время рейда установлено восемь автономных дымных пожарных извещателей в домах семей с трудной жизненной ситуацией.

Сейчас в Курске уже установлено 114 извещателей в 49 семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В основном это многодетные малообеспеченные семьи, рассказали в МЧС.

- Автономный пожарный извещатель остается пока наиболее эффективным средством по предупреждению гибели людей при пожаре. Устройство реагирует на дым на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами или успеть вывести из опасной зоны .

Спасатели напоминают курянам о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности! Помните, пожар легче предупредить, чем потушить! Если же беды избежать не удастся, незамедлительно обращайтесь в службу спасения по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU