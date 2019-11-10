2019-11-10T13:08:38+03:00
Общество

Скамейки на Театральной площади Курска перестанут напоминать «гробы»

Малые архитектурные формы скоро приобретут законченный вид
Анна ГРЕБЕНКИНА
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проект благоустройства.проект благоустройства.
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Скамейки, которые появились недавно в центре Курска и вызвали у горожан массу вопросов, скоро приобретут законченный вид. Об сообщили 9 ноября во время форсайт-сессии по благоустройству города.

Предложение по обновлению центральной улицы готовил «Курскгражданпроект», после этого прошли общественные слушания. В качестве поставщика малых архитектурных форм выбрали известную питерскую компания. Недавно скамьи привезли и установили. Однако, когда конструкции стали разгружать, некоторым курянам они не понравились, их даже сравнили с «гробами». В данный момент, как подчеркивают в городской администрации, все расставили по проекту, и скамейки выглядят совсем по-другому. Вскоре к ним добавятся спинки. Напомним, стоимость установленного фонтана и обновление территории вокруг него обошлось инвестору в 67 млн рублей.

- Жаль, что обсуждение благоустройства на Театральной площади проходило тогда, когда оно не было окончательно завершено. На сегодняшнем обсуждении был продемонстрирован окончательный вариант, который не вызвал ни у кого разногласий, - резюмировал глава города Виктор Карамышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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