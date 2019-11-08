Курскую область в субботу накроет туман

СЕГОДНЯ 18:10 2019-11-08T18:10:22+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 8 ноября и в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь и туман. Ветер ночью восточный 5-10, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура по области ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU