2019-11-08T16:50:38+03:00
Недвижимость

В Курске появилась экспериментальная контейнерная площадка

Идея создания принадлежит предпринимателю
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Площадка соответствует всем требованиям законодательства в сфере охраны окружающей средыПлощадка соответствует всем требованиям законодательства в сфере охраны окружающей среды
Изменить размер текста:

В Курске появилась экспериментальная контейнерная площадка закрытого типа. Она будет обслуживать жителей домов по улице Менделеева - 16, 18 и по проспекту Ленинского комсомола - 85,87, 89, 91, 93.

Площадка предназначена для твердых бытовых отходов, крупно-габаритных отходов, а также для раздельного сбора мусора. Обслуживать ее будет оператор, что позволит постоянно следить за чистотой и порядком на площадке, графиком вывоза отходов и их объемами.

Площадка соответствует всем требованиям действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды к оборудованию подобного рода площадок, в том числе эстетическим. Председатель городского комитета ЖКХ Сергей Цуканов пояснил, что в случае положительного эффекта работы, подобные площадки появятся по всему Курску.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске заменили более 15 тысяч светильников
В Курском цирке поменялся директор
Курянин перечислил мошенникам 850 тысяч рублей
Вячеслав Берзин занял пост председателя комитета цифрового развития и связи Курской области
Курская библиотека имени Асеева заняла первое место во всероссийском конкурсе
В Курске годовщину Октябрьской революции отметили митингом
Жителя Курска, застрелившего жену, осудили на 12 лет
60% курских дорог не соответствуют нормативам
Курянину дали условный срок за посты в ВК
Сотрудники Росгвардии задержали в Курске хулигана с наркотиками
Сбербанк проводит «Зелёный день» 11 и 12 ноября
В Курской области проверили готовность домов к зиме
В Курской области стало больше молока
Под Курском в массовом ДТП погиб водитель «Дэу»
В Курской области снизился прожиточный минимум
Под Курском на пожаре погиб человек
Центр Курска в "час пик" перекрыли из-за демонстрации
В Курской области стартует фотоконкурс «Семейный альбом»
Разработки курских ученых представили в Нюрнберге
Под Курском нашли артснаряд
В Курской области осудили экстремиста
В Курске открылась «Школа Губернаторского оркестра»
В Курске пройдет демонстрация по случаю годовщины Октябрьской революции
Под Курском мошенники торговали датчиками утечки газа
Доцента курского вуза подозревают во взятках
Курские баскетболистки проиграли у себя дома
В Курске заготовили на зиму 25 тысяч кубов пескосоляной смеси
Житель Курской области хранил дома трофейный снаряд