СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-08T16:50:38+03:00

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В Курске появилась экспериментальная контейнерная площадка закрытого типа. Она будет обслуживать жителей домов по улице Менделеева - 16, 18 и по проспекту Ленинского комсомола - 85,87, 89, 91, 93.

Площадка предназначена для твердых бытовых отходов, крупно-габаритных отходов, а также для раздельного сбора мусора. Обслуживать ее будет оператор, что позволит постоянно следить за чистотой и порядком на площадке, графиком вывоза отходов и их объемами.

Площадка соответствует всем требованиям действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды к оборудованию подобного рода площадок, в том числе эстетическим. Председатель городского комитета ЖКХ Сергей Цуканов пояснил, что в случае положительного эффекта работы, подобные площадки появятся по всему Курску.

ИСТОЧНИК KP.RU