В Курске заменили более 15 тысяч светильников

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-08T16:35:13+03:00

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В Курске продолжаются работы по замене уличных светильников. Сейчас они ведутся в центре. На сегодняшний день специалисты заменили 15 тысяч фонарей.

Однако замена светильников не всегда проходит гладко: есть аварийные участки, где требуется ремонт самих линий электросетей. Сейчас городская администрация синхронизирует эти работы.

Напомним, модернизация уличного освещения стартовала в Курске 23 августа. Согласно контракту энергетики заменят более 25 тысяч светильников на 961 улице. Ежедневно меняют порядка 310, трудятся 12 бригад. Все работы планируют завершить к 22 декабря, ко Дню энергетика.

За качеством монтажа следит заказчик – комитет ЖКХ города Курска, а также специалисты службы технадзора. Все выявленные недочеты оперативно устраняются. На официальном сайте Администрации города http://www.kurskadmin.ru/content/karta-zameny-svetilnikov и сайте подрядчика работает интерактивная карта замены светильников в Курске.

При проблемах с освещением на тех участках, где уже установили новое оборудование, можно обращаться по телефону городского комитета ЖКХ 52-15-95.

ИСТОЧНИК KP.RU