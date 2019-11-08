2019-11-08T16:14:00+03:00
Звезды

В Курском цирке поменялся директор

Руководителем назначен Андрей Петренко
Яна ШЕЛЕСТ
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Андрей Петренко имеет большой опыт руководящей работыАндрей Петренко имеет большой опыт руководящей работыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Директором Курского государственного цирка с 31 октября назначен Андрей Петренко, сообщается на официальном сайте Росгосцирка.

Андрей Александрович Петренко родился 15 октября 1963 года. По первому образованию – учитель истории и обществоведения, управленческие навыки получил в Иркутском государственном университете, Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Имеет большой опыт руководящей работы в крупных российских производственных предприятиях и холдингах. С 2015 по 2019 годы являлся административным директором социальной организации дополнительного профессионального образования, науки, информации, культуры, спорта и занятости Фонда «ТРИОНИКС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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