В Курском цирке поменялся директор
Директором Курского государственного цирка с 31 октября назначен Андрей Петренко, сообщается на официальном сайте Росгосцирка.
Андрей Александрович Петренко родился 15 октября 1963 года. По первому образованию – учитель истории и обществоведения, управленческие навыки получил в Иркутском государственном университете, Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
Имеет большой опыт руководящей работы в крупных российских производственных предприятиях и холдингах. С 2015 по 2019 годы являлся административным директором социальной организации дополнительного профессионального образования, науки, информации, культуры, спорта и занятости Фонда «ТРИОНИКС».
ИСТОЧНИК KP.RU