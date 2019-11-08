Курянин перечислил мошенникам 850 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-08T15:22:48+03:00

Мужчина взял кредит и внес на свой счет 850 тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

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С жителем Сеймского округа Курска связался неизвестный и сообщил, что ему выдалась уникальная возможность заработать на финансовом рынке. Сделать это очень легко, а обучение продлится несколько дней.

Но для начала заработка необходимо, якобы, активировать счет, зачислить на него деньги и совершить перевод на указанную карту. Мужчина взял кредит и внес на свой счет 850 тысяч рублей, которые перечислил по предоставленным реквизитам.

Затем он стал звонить по телефонам, по которым с ним общались «представители компании», но они оказались заблокированы. Мужчина понял, что попался на уловку мошенников и обратился в полицию.

Полиция настоятельно рекомендует, никому ни при каких обстоятельствах не сообщать конфиденциальные данные своих счетов и банковских карт. Ни один банк никогда не просит назвать полные реквизиты кредиток. Если Вам позвонили и сообщили о подозрительном переводе, прекратите разговор и перезвоните в банк по официальному номеру, указанному на обороте каждой банковской карты.

Перед переводом денежных средств при совершении любой покупки, оплаты услуги убедитесь в надежности получателя. С осторожностью отнеситесь к предложениям заработка на финансовых рынках. Любые предложения о колоссальных заработках или переводах крупных средств на счета неизвестных должны вызвать подозрения.

ИСТОЧНИК KP.RU