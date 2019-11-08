Вячеслав Берзин занял пост председателя комитета цифрового развития и связи Курской области

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-08T14:41:07+03:00

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Роман Старовойт подписал постановление о назначении на должность председателя комитета цифрового развития и связи Курской области Вячеслава Берзина.

Родился Вячеслав Берзин в 1979 году в Москве. Закончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ) с красным дипломом, а также аспирантуру МИФИ по специальности «прикладная математика» (направление исследований – «искусственный интеллект»). В данный момент обучается по программе Executive MBA, РАНХИГС и Kingston University.

Вячеслав Берзин ранее занимал должность начальника управления информационных технологий АО «Зарубежнефть» в Москве. Является победителем конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. Имеет опыт работы в сфере ИТ более 20 лет, из них 15 лет - на руководящих должностях. Лауреат конкурса «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере образования.

ИСТОЧНИК KP.RU