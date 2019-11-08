Курская библиотека имени Асеева заняла первое место во всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-08T14:28:12+03:00

Всего в нем приняли участие 69 регионов

Изменить размер текста: A A

Конкурс проводил Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина и Российской национальной библиотекой при поддержке Российской библиотечной ассоциации и был приурочен к 100-летию со дня рождения писателя.

Всего в конкурсе приняли участие 69 регионов России. Курская областная научная библиотеке им. Н.Н. Асеева в номинации «Информационные ресурсы» заняла первое место за работу «Даниил Гранин: жизнь по правде».

Куряне представили основные даты жизни и творчества писателя, биографию, хронологию изданий произведений Д.А. Гранина, библиографический указатель, обзор кино-, телефильмов, спектаклей и радиопостановок по произведениям автора, методические материалы.

Награждение победителей конкурса состоится 13 ноября на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU