Курская библиотека имени Асеева заняла первое место во всероссийском конкурсе
Конкурс проводил Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина и Российской национальной библиотекой при поддержке Российской библиотечной ассоциации и был приурочен к 100-летию со дня рождения писателя.
Всего в конкурсе приняли участие 69 регионов России. Курская областная научная библиотеке им. Н.Н. Асеева в номинации «Информационные ресурсы» заняла первое место за работу «Даниил Гранин: жизнь по правде».
Куряне представили основные даты жизни и творчества писателя, биографию, хронологию изданий произведений Д.А. Гранина, библиографический указатель, обзор кино-, телефильмов, спектаклей и радиопостановок по произведениям автора, методические материалы.
Награждение победителей конкурса состоится 13 ноября на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
ИСТОЧНИК KP.RU