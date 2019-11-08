В Курске годовщину Октябрьской революции отметили митингом
Митингом по случаю 102-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции завершилась демонстрация в центре города 7 ноября. Шествие сопровождали советские песни, доносившиеся из репродуктора и звуки живого оркестра.
В городе была непогода, но демонстрантов это не пугалоФото: Светлана ВОЛКОВА
Присоединиться к шествию мог любой желающий. Но большинство зевак только снимало на смартфоны движущихся с красными транспарантами демонстрантов.
Митинг по случаю годовщины Октябрьской революцииФото: Светлана ВОЛКОВА
Колонна демонстрантов прошла от площади Перекальского по улице Ленина до Театральной площади. Здесь на порожках драматического театра митингующие укрылись от дождя с лозунгами и транспарантами. Митинг открылся под гимн Советского Союза, далее последовали несколько выступлений ораторов.
Митингующих собралось несколько сот человекФото: Светлана ВОЛКОВА
По случаю праздничной демонстрации главную городскую улицу перекрыли для движения любого транспорта, проезд на нее закрыли снегоуборочной техникой.
Митинг в Курске по случаю 102-й годовщины Октябрьской революции.
ИСТОЧНИК KP.RU