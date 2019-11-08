2019-11-08T14:08:15+03:00
Политика

В Курске годовщину Октябрьской революции отметили митингом

Мероприятие состоялось под крышей драмтеатра [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Митинг прошел под крышей драмтеатраМитинг прошел под крышей драмтеатраФото: Светлана ВОЛКОВА
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Митингом по случаю 102-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции завершилась демонстрация в центре города 7 ноября. Шествие сопровождали советские песни, доносившиеся из репродуктора и звуки живого оркестра.

В городе была непогода, но демонстрантов это не пугало Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городе была непогода, но демонстрантов это не пугалоФото: Светлана ВОЛКОВА

Присоединиться к шествию мог любой желающий. Но большинство зевак только снимало на смартфоны движущихся с красными транспарантами демонстрантов.

Митинг по случаю годовщины Октябрьской революции Фото: Светлана ВОЛКОВА

Митинг по случаю годовщины Октябрьской революцииФото: Светлана ВОЛКОВА

Колонна демонстрантов прошла от площади Перекальского по улице Ленина до Театральной площади. Здесь на порожках драматического театра митингующие укрылись от дождя с лозунгами и транспарантами. Митинг открылся под гимн Советского Союза, далее последовали несколько выступлений ораторов.

Митингующих собралось несколько сот человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

Митингующих собралось несколько сот человекФото: Светлана ВОЛКОВА

По случаю праздничной демонстрации главную городскую улицу перекрыли для движения любого транспорта, проезд на нее закрыли снегоуборочной техникой.

Митинг в Курске по случаю 102-й годовщины Октябрьской революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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