Жителя Курска, застрелившего жену, осудили на 12 лет

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-08T13:51:31+03:00

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6 ноября в Промышленном районном суде Курска к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы 1 год 6 месяцев приговорили мужчину, который в лесопосадке на проспекте Ленинского Комсомола застрелил жену из охотничьего ружья. Наказание курянин будет отбывать в колонии строгого режима.

Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Ранее он управлял автомобилем в пьяном виде, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. В 2019 году мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, сообщили в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU