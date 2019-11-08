2019-11-08T13:51:31+03:00
Происшествия

Жителя Курска, застрелившего жену, осудили на 12 лет

Наказание он будут отбывать в колонии строгого режима
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствамиМужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствамиФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

6 ноября в Промышленном районном суде Курска к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы 1 год 6 месяцев приговорили мужчину, который в лесопосадке на проспекте Ленинского Комсомола застрелил жену из охотничьего ружья. Наказание курянин будет отбывать в колонии строгого режима.

Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Ранее он управлял автомобилем в пьяном виде, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. В 2019 году мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, сообщили в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске появилась экспериментальная контейнерная площадка
В Курске заменили более 15 тысяч светильников
В Курском цирке поменялся директор
Курянин перечислил мошенникам 850 тысяч рублей
Вячеслав Берзин занял пост председателя комитета цифрового развития и связи Курской области
Курская библиотека имени Асеева заняла первое место во всероссийском конкурсе
В Курске годовщину Октябрьской революции отметили митингом
60% курских дорог не соответствуют нормативам
Курянину дали условный срок за посты в ВК
Сотрудники Росгвардии задержали в Курске хулигана с наркотиками
Сбербанк проводит «Зелёный день» 11 и 12 ноября
В Курской области проверили готовность домов к зиме
В Курской области стало больше молока
Под Курском в массовом ДТП погиб водитель «Дэу»
В Курской области снизился прожиточный минимум
Под Курском на пожаре погиб человек
Центр Курска в "час пик" перекрыли из-за демонстрации
В Курской области стартует фотоконкурс «Семейный альбом»
Разработки курских ученых представили в Нюрнберге
Под Курском нашли артснаряд
В Курской области осудили экстремиста
В Курске открылась «Школа Губернаторского оркестра»
В Курске пройдет демонстрация по случаю годовщины Октябрьской революции
Под Курском мошенники торговали датчиками утечки газа
Доцента курского вуза подозревают во взятках
Курские баскетболистки проиграли у себя дома
В Курске заготовили на зиму 25 тысяч кубов пескосоляной смеси
Житель Курской области хранил дома трофейный снаряд