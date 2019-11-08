2019-11-08T13:26:04+03:00
Экономика

60% курских дорог не соответствуют нормативам

Ремонта требуют также мосты и путепроводы
Яна ШЕЛЕСТ
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Для исправления ситуации нужно построить почти 1500 км дорогДля исправления ситуации нужно построить почти 1500 км дорогФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По количеству автодорог общего пользования с твердым покрытием Курская область занимает четвертое место в ЦФО. Общая протяженность дорожной сети достигает более 17 тысяч километров. Из них 10200 - автодороги местного, 402,1 км – федерального и 6600 км - регионального значения.

Примерно 60% курских дорог пока не соответствуют нормативам. Ремонта требуют также мосты и путепроводы. Каждый пятый населенный пункт области связан только грунтовой дорогой.

Для исправления ситуации нужно построить почти 1500 км дорог и несколько сотен искусственных сооружений. Цена вопроса – 32,6 млрд рублей или почти годовой бюджет региона.

2019 год был объявлен Годом дорог в Курской области. На благоустройство автомагистралей в этом году направлена из регионального дорожного фонда беспрецедентно большая сумма - более 8,5 миллиарда рублей. На эти деньги отремонтировали 637 км дорог, построили - 82 км.

В 2019 году Курская область приняла участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этого нацпроекта на 32 улицах Курска обновили дорожное полотно, установили 553 дорожных знаков, 3,985 км - перильных ограждений, 2,768 км барьерных ограждений, нанесли 106 км разметки.

В 2020 году в областном центре завершится строительство дороги на проспекте Дружбы и улицы Просторной в Северо-Западном районе Курска. Строители восстановят дорожное полотно на 46 участках протяженностью более 48,5 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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