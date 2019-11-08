2019-11-08T12:55:06+03:00
Происшествия

Курянину дали условный срок за посты в ВК

ЧП произошло в Кореневском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Мужчину также лишили права администрировать сайтыМужчину также лишили права администрировать сайтыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Кореневски районный суд вынес приговор по уголовному делу против местного жителя. Его признали виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

- Мужчина зарегистрировал в социальной сети «В Контакте» страницу, на которой разместил две публикации в виде постеров. По заключению экспертизы эти публикации имели лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды по отношению к лицам другой национальности и расы, а также призывали к насилию, - прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

Суд дал курянину год лишения свободы условно с испытательным сроком - один год. Он лишен права в течение года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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