Курянину дали условный срок за посты в ВК

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-08T12:55:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Кореневски районный суд вынес приговор по уголовному делу против местного жителя. Его признали виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

- Мужчина зарегистрировал в социальной сети «В Контакте» страницу, на которой разместил две публикации в виде постеров. По заключению экспертизы эти публикации имели лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды по отношению к лицам другой национальности и расы, а также призывали к насилию, - прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

Суд дал курянину год лишения свободы условно с испытательным сроком - один год. Он лишен права в течение года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU