2019-11-07T08:46:24+03:00
Общество

В курской школе-интернате установят новые лифты

Оборудование будет установлено в 2020 году
Ольга ДАНИЛОВА
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Новое оборудование будет установлено для создания доступной средыНовое оборудование будет установлено для создания доступной средыФото: Светлана ВОЛКОВА
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В 2020 году в курской школе-интернате №2 появится новое лифтовое оборудование.

- Лифты в учетном корпусе школы-интерната необходимы для обеспечения доступной среды. Работы начнутся в этом году, а сдача в эксплуатацию планируется в июне следующего года, - рассказали в администрации региона.

Здесь обучаются 157 детей, в том числе сироты и оставшиеся без попечения родителей. Один из самых известных воспитанников - курский спортсмен Андрей Садкевич, имеющий титул чемпиона России по паурлифтингу в своей возрастной категории и занимающий четвертое место в стране среди взрослых соперников.

Для воспитанников здесь создана комфортная образовательная среда, работают два различных типа классов: инклюзивные общеобразовательные, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для учеников с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрена реабилитация. В медицинском блоке работают кабинеты физиотерапии, лечебной физкультуры и бальнеотерапии.

- В планах обеспечить оказание медицинской помощи на базе этого учреждения не только для воспитанников, но и для всех детей, которые в ней нуждаются, - сказала председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко, .

ИСТОЧНИК KP.RU

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