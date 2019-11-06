Под Курском появилась линия по сортировке яблок

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-06T15:06:44+03:00

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В «Зоринском саду» в Обоянском районе установили уникальное современное оборудование стоимостью более 45 миллионов рублей. На новой линии яблоки деликатно моются, сушатся и сортируются по калибру и цвету. Затем их укладывают в картонные короба с брендовой надписью «Фруктовое обаяние».

Производительность линии - 12 тонн в час. В день ароматным грузом без проблем могут загружаться две-три фуры. Обоянские фрукты отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Иркутск, Екатеринбург и многие другие города. География поставок постоянно расширяется: буквально на днях подписан контракт с Камчаткой.

В «Зоринском саду» выращиваются яблоки как традиционных сортов российской селекции, так и иностранных. К 2021 году площадь новых садов интенсивно-шпалерного типа планируют довести до 700 гектаров, сейчас она составляет 300 га.

ИСТОЧНИК KP.RU