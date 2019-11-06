Братский корпус Знаменского монастыря в центре Курска передадут в госсобственность

СЕГОДНЯ 09:06 2019-11-06T09:06:19+03:00

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Подписан договор о передаче Братского корпуса Знаменского монастыря в госсобственность Курской области.

- Между комитетом по управлению имуществом Курской области и ИП Канунниковой Л.А. заключен договор о безвозмездной передаче объекта культурного наследия регионального значения «Братский корпус Знаменского монастыря» в государственную собственность. Это начальный этап по высвобождению территории, занимаемой КЭАЗ, - рассказали в администрации региона.

Как известно, процесс передачи исторического комплекса в центре города в госсобственность затянулся на десятилетия. Хозяева завода, который занимает исторические здания, привело их в ужасающее состояние. Теперь потребуются немалые средства, чтобы восстановить культурно-исторический комплекс.

Договор подписан в рамках реализации соглашений, заключенных между администрацией региона и группой компаний «Курского электроаппаратного завода» по восстановлению историко-культурного облика центральной части города Курска. Реновация будет приурочена к празднованию 1000-летия областного центра.

Позднее здание Братского корпуса будет передано Курской епархии РПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU