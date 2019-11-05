Со счета умершего курянина похитили около двух миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-05T11:06:38+03:00

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Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Курска. Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

8 ноября 2018 года подсудимый с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил со счета умершего мужчины более 1 млн 800 тысяч рублей. Для этого злоумышленники предоставили в банк подложное свидетельство о праве на наследство, а также свидетельство о смерти.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Похищенные деньги взысканы, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU