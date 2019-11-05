Сотни курян провели День народного единства в холодных квартирах

СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-05T09:08:56+03:00

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Как уже сообщала КП, в 09:15 4 ноября в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение от ПАО «Квадра» - «Курская генерация» об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Центральном округе Курска. В зону отключения попали две многоэтажки с населением 834 человек, из которых 270 детей, по адресу: Курск, ул. Орловская 1 и 1А.

Восстановить теплоснабжение удалось только к вечеру, к 20:00. Ремонтные работы заняли более десяти часов. С восьми вечера по данным МЧС начались пуско-наладочные работы, чтобы обеспечить теплом и горячей водой многоэтажки на Орловской.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU