В Курске без тепла и горячей воды остались два дома
4 ноября утром в ГУ МЧС по Курской области» поступило сообщение от ПАО «Квадра» - «Курская генерация» об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Центральном округе Курска.
В зону отключения попали два многоквартирных жилых дома с населением 834 человек, из них 270 детей, по адресу: Курск, ул. Орловская 1, 1А. Социально значимых объектов нет.
На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Работы планируется завершить к восьми часам вечера.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU