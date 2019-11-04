В Курске без тепла и горячей воды остались два дома

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-04T10:57:15+03:00

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4 ноября утром в ГУ МЧС по Курской области» поступило сообщение от ПАО «Квадра» - «Курская генерация» об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Центральном округе Курска.

В зону отключения попали два многоквартирных жилых дома с населением 834 человек, из них 270 детей, по адресу: Курск, ул. Орловская 1, 1А. Социально значимых объектов нет.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Работы планируется завершить к восьми часам вечера.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU