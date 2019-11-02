Под Курском горел ВАЗ

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-02T07:23:30+03:00

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В 20:43 1 ноября на номер в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в легковом автомобиле. ЧП произошло на улице Чепцова в поселке Медвенка Курской области.

- Пожарные прибыли на место ЧП в 20:46. В 20:48 приступили к тушению пожара. Огонь удалось ликвидировать в 20:52, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России региона.

В результате пожара в легковом автомобиле «ВАЗ 2107» огнем поврежден салон и лакокрасочное покрытие дверей и крыши автомобиля.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU