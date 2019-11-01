В Курской области откроют региональный центр одаренных детей

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-01T08:53:37+03:00

Деятельность центра одаренных детей будет ориентирована на проектирование и реализацию интенсивных профильных краткосрочных программ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Он разместится на базе лицея-интерната №1

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Центр одаренных детей «Успех» разместится на базе лицея-интерната №1 Курска, который с 2011 года работает с одаренными детьми. Официальное открытие запланировано на декабрь 2019 года.

Сейчас ведется работа по формированию инфраструктуры центра, заключаются соглашения о сотрудничестве с вузами, образовательными организациями региона, разрабатываются программы. Курской области из федерального бюджета выделено более 215 млн рублей на закупку высокотехнологичного оборудования для учреждения.

Деятельность центра одаренных детей будет ориентирована на проектирование и реализацию интенсивных профильных краткосрочных программ с круглосуточным пребыванием детей по таким направлениям, как «Спорт», «Наука» и «Искусство».

Основой центра станет направление «Наука», которая будет включать в себя образовательные программы по математике, физике, химии, биологии, информатике.

Зачисление школьников на профильные программы и проекты будет проходить с 8 класса на основе конкурсного отбора.

- Планируется, что число участников каждой смены составит до ста человек. Всего же в первый год работы центр сможет принять порядка 900 детей, - отметила председатель областного комитета образования и науки Наталья Пархоменко.

- Самое главное сделать так, чтобы талантливая молодежь имела возможность жить и трудиться в Курской области, - добавил заместитель губернатора Курской области Александр Чуркин.

ИСТОЧНИК KP.RU