В Курске горел "Рено"

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-31T18:56:47+03:00

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В 16:00 31 октября в ГУ МЧС России по Курской области сообщили о том, что горит автомобиль на проспекте Дружбы в Курске.

- На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №3 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона. - По прибытии в 16:03 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 16:06, ликвидировано в 16:09.

В результате пожара в автомобиле «Рено Логан» поврежден моторный отсек.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU