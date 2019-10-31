В курской райбольнице пациентов заставляли покупать лекарства

СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-31T18:42:59+03:00

Также помещения отделений не соответствовали здесь стандартам

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Прокуратура Суджанского района провела проверку исполнения закона в ОБУЗ «Суджанская ЦРБ».

Выяснилось, что районная больница не в полном объеме обеспечена необходимыми лекарствами. В заявку на 2019 год не включили все жизненно необходимые лекарства для льготного амбулаторного лечения, а оплата поставленных лекарств шла с задержкой.

- Помещения терапевтического, хирургического и педиатрического отделений, кабинетов врача-педиатра и комната здорового ребенка не соответствуют стандартам оснащения, - добавили в прокуратуре региона. - Многочисленные нарушения при составлении рецептов стали основанием для признания их аптеками недействительными и пациентам поэтому отказали в выдаче лекарств. Это нарушило права людей на своевременную медицинскую помощь и на льготное лекарственное обеспечение.

В нарушение Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» вместо аналогов лекарств, предоставляемых бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, пациентам стационара назначали препараты, которые они должны были покупать.

Также выяснилось, что заместитель главного врача райбольницы использовал автомобиль скорой медицинской помощи в личных целях.

Главврач райбольницы получил представление. Также его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU