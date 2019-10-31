Ансамбль курской филармонии стал победителем международных конкурсов

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-31T16:26:54+03:00

Фестивали прошли в Москве в конце октября

Изменить размер текста: A A

С 27 по 31 октября в Москве прошли Международные конкурсы-фестивали творческих коллективов «Величие Родины» и «Единство России». На них культуру Курской области достойно представил вокальный ансамбль Курской государственной филармонии «Русский стиль».

Члены жюри высоко оценили выступление коллектива и присудили ему звание «Лауреата» и Гран-При конкурсов.

Руководителем ансамбля является Виктория Прохорова.

ИСТОЧНИК KP.RU