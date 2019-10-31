На «самой пыльной» улице Курска навели порядок

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-31T13:27:02+03:00

С одного квадратного метра собрали более 20 килограммов песка

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Во время летнего рейда по стране федеральные эксперты проекта «Дорожная нспекция ОНФ/Карта убитых дорог» оценили состояние курских дорог на улице 8 Марта, на перекрестке улиц Дзержинского и Верхней Луговой. Инспекторы отметили, что трамвайная остановка у Центрального рынка не оборудована и представляет опасность для людей.

«Нас удивило то, что люди стоят на середине проезжей части и ждут трамвай на остановке, которая никак не огорожена», - отметил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

Недовольство вызвали и кучи песка около бордюров, которые лежали на улице еще с зимы. С одного квадратного метра собрали более 20 килограммов песка. Активисты регионального отделения ОНФ привлекли к проблеме СМИ и власти, благодаря чему улицу Верхняя Луговая, наконец, отчистили от загрязнений.

"Фронтовики" продолжат следить за состоянием улицы Верхняя Луговая. Тем более, что оборудованной остановки здесь все еще нет.

«Улица лишилась звания «самой пыльной», но остановка на ней сохраняет статус «самой опасной в России», которым ее наградили эксперты в ходе проверки. Хотелось бы, чтобы администрация как можно скорее решила и эту проблему», - отметил координатор проекта ОНФ «Карты убитых дорог» в Курской области Борис Свиридов.

За время существования проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» куряне внесли на интерактивную карту dorogi-onf.ru 388 проблемных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU