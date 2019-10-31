Курская молодежь привела в порядок воинские захоронения

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-31T11:19:13+03:00

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В преддверии празднования 78-й годовщины героической обороны города Курска от немецко-фашистских захватчиков курская молодежь провела акцию по приведению в порядок захоронений участников обороны города Курска, участников и ветеранов Великой Отечественной войны на Никитском кладбище и на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны. Организатором выступило МКУ «Городская молодежная биржа труда» под патронатом управления молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска.

В добровольческой акции «Почти их память» приняли активное участие почти 300 студентов и учащихся автотехнического колледжа, Юго-Западного университета, техникума технологий и сервиса, железнодорожного техникума, института кооперации, монтажного техникума, а также добровольцы из общественных молодёжных организаций.

Добровольческие отряды учебных заведений и общественных организаций города Курска собрали большое количество мусора, листву и ветки деревьев на центральной аллее кладбища и у воинских захоронений. Всего собрано и вывезено в места санкционированного размещения ТБО около 600 мешков с мусором объемом 120 литров – в общей сложности порядка 20 кубов.

ИСТОЧНИК KP.RU