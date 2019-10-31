Курские приставы арестовали пять автомобилей

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-31T10:24:51+03:00

Рейд был направлен на выявление водителей, имеющих задолженность по налоговым платежам Фото: Из архива "КП"

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30 октября судебные приставы вместе с налоговой службой, сотрудниками УГИБДД и комитетом автодорог провели рейд по выявлению водителей, имеющих задолженности по исполнительным производствам с помощью фоторадарного передвижного комплекса «КРИС-П».

Рейд был направлен на выявление водителей, имеющих задолженность по налоговым платежам. В результате совместной работы было выявлено более 30 транспортных средств, принадлежащих должникам. К тем из них, которые отказывались на месте оплатить имеющиеся долги, применялись меры принудительного взыскания, в том числе производился арест имущества. Приставы арестовали пять автомобилей, и взыскали около 30 тысяч рублей.

Всего в 2019 году в целях повышения эффективности взыскания задолженности по налогам провели 309 рейдов. Приставы произвели 115 арестов имущества должников. За 10 месяцев окончено и прекращено около шести тысяч исполнительных производств. Общая сумма перечисленная в бюджет города Курска по налогам составила 41 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU