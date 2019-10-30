В Курской области в октябре произошло 300 пожаров

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-30T15:55:27+03:00

В них погибли восемь человек

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В ГУ МЧС подвели итоги работы по пожарной безопасности. В октябре 2019 года по сравнению с прошлым число пожаров незначительно увеличилось. Их было зарегистрировано порядка 300. В два раза больше, чем в прошлом году, на пожарах погибло людей – восемь человек.

Лидеры печальной статистики: Золотухинский, Тимский, Солнцевский, Обоянский районы и ряд других муниципалитетов. Основная причина возгораний - неосторожное обращение с огнем (143), в том числе при курении – 10, нарушения правил устройства и эксплуатации печей – 4 и электрооборудования – 26, поджог – 15.

Сейчас в области принимаются меры по защите курян от огня в осенне-зимний период. На учет взяты более 17,5 тысяч граждан группы риска, к родственникам и в учреждения соцобеспечения запланировано переселить порядка 1400 человек, более тысячи уже отселены.

Ведется работа по проверке противопожарного состояния жилых домов частного сектора и оказанию нуждающимся адресной помощи в ремонте печей и старой электропроводки. В регионе насчитывается свыше 4,5 тысяч, проживающих в одиночестве и злоупотребляющих спиртными напитками. Их родственникам направили письма с просьбой о переселении на зиму.

В домах, где проживают многодетные семьи, установили 1200 дымовых пожарных извещателей.

ИСТОЧНИК KP.RU