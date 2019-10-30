В Курской области расследуют ЧП в детском оздоровительном лагере

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-30T13:42:43+03:00

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Прокурор Пристенского района внес главному врачу ОБУЗ «Пристенская ЦРБ» представление, в котором поставил вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Выяснилось, что вечером 25 августа в детском оздоровительном лагере 11-летний ребенок получил открытую черепно-мозговую травму от удара фрагментом кирпича. Мальчика доставили в Пристенскую районную больницу для оказания медицинской помощи. Сотрудники больницы обстоятельства получения травмы не выясняли, информацию о происшествии в территориальный ОМВД не направили.

Прокуратура увидела в этом нарушения. А именно, не было расследования и учета несчастного случая со стороны директора лагеря, несвоевременно проинформировали родителей ребенка, а также ОМВД России по Пристенскому району.

По материалам прокурорской проверки завели уголовное дело против должностных лиц детского оздоровительного лагеря по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью).

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ИСТОЧНИК KP.RU