2019-10-29T15:38:48+03:00
Звезды

Курян приглашают на Ночь искусств

Мероприятие состоится в КЗ «Свиридовский»
Ольга ДАНИЛОВА
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Послушать концерт можно будет бесплатноПослушать концерт можно будет бесплатноФото: Светлана ВОЛКОВА
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В 2013 году в начале ноября в Москве впервые прошла акция «Ночь искусств», впоследствии ставшая всероссийской и расширившая географию до масштабов страны. В 2019-м году уже в седьмой раз все филармонии и театры, галереи и библиотеки, музеи и кинотеатры России откроют двери перед стремящимися «прикоснуться к прекрасному».

Курская государственная филармония приглашает погрузиться в невероятную атмосферу «Ночи искусств». Вас ждут прекрасная музыка, бесподобная поэзия, великолепная хореография и, конечно же, множество сюрпризов и незабываемые эмоции.

Свое искусство зрителям подарят солисты и мастера художественного слова филармонии, ансамбль камерной музыки «Барокко», трио Олега Овчаренко, а также cover band «Кукуруза», кавер-группа CoverTimes, студенческие творческие коллективы КГМУ и ЮЗГУ и Молодежное отделение союза художников.

Вход бесплатный!

(6+)

Концертный зал «Свиридовский»

ул. Сонина, д. 4

3 ноября в 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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