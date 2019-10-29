Курян приглашают на Ночь искусств
В 2013 году в начале ноября в Москве впервые прошла акция «Ночь искусств», впоследствии ставшая всероссийской и расширившая географию до масштабов страны. В 2019-м году уже в седьмой раз все филармонии и театры, галереи и библиотеки, музеи и кинотеатры России откроют двери перед стремящимися «прикоснуться к прекрасному».
Курская государственная филармония приглашает погрузиться в невероятную атмосферу «Ночи искусств». Вас ждут прекрасная музыка, бесподобная поэзия, великолепная хореография и, конечно же, множество сюрпризов и незабываемые эмоции.
Свое искусство зрителям подарят солисты и мастера художественного слова филармонии, ансамбль камерной музыки «Барокко», трио Олега Овчаренко, а также cover band «Кукуруза», кавер-группа CoverTimes, студенческие творческие коллективы КГМУ и ЮЗГУ и Молодежное отделение союза художников.
Вход бесплатный!
(6+)
Концертный зал «Свиридовский»
ул. Сонина, д. 4
3 ноября в 19.00
ИСТОЧНИК KP.RU