В Курске презентовали схему оптимизации работы общественного транспорта

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-29T15:21:25+03:00

Также возникают сложности у горожан с перемещением по центру Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Куряне постоянно жалуются на отвратительную работу общественного транспорта в областном центре. Люди возмущены, что вечером невозможно уехать во многие микрорайоны. Так, например, в стремительно растущем поселке Северный в часы пик выстраиваются километровые пробки. Льготный транспорт приходится ждать по полчаса и более. Также возникают сложности у горожан с перемещением по центру.

Специалисты ЮЗГУ в областной администрации презентовали схему оптимизации работы общественного транспорта. Они предлагают разгрузить дороги за счет покупки автобусов большой и средней вместимости; на улицах Перекальского и Красной площади сделать транспортные хабы, где бы люди по единому проездному билету пересаживались на другие маршруты, минуя центр.

Кроме этого, предлагают увеличить число маршрутов для муниципального транспорта. Сегодня 85% перевозок пассажиров осуществляют частники. Переизбыток коммерческих маршрутов приводит к тому, что муниципальные перевозчики терпят убытки, и существуют только благодаря дотациям из бюджета.

Роман Старовойт поручил городской администрации до конца года доработать проект с учетом замечаний и представить на рассмотрение. Одновременно областные структуры начнут готовить заявку в Минтранс РФ для получения финансовой помощи для обновления муниципального парка пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU