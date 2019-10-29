Под Курском судят директора оружейного магазина
Хозяин торговой точки обманул одиннадцать человек, считают в прокуратуре
Дело передано в судФото: Из архива КП.
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В Железногорске в суд передано уголовное дело о присвоении вверенного имущества.
- Как установило следствие, директор оружейного магазина в Железногорске принимал от местных жителей оружие под реализацию. Однако после продажи товара владельцев об этом не уведомлял, а деньги средства забирал себе, - рассказали в прокуратуре.
Всего таким образом хозяин магазина обманул одиннадцать человек. А общая сумма ущерба составила 185 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU