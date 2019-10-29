2019-10-29T09:55:39+03:00
Происшествия

Под Курском судят директора оружейного магазина

Хозяин торговой точки обманул одиннадцать человек, считают в прокуратуре
Ольга ДАНИЛОВА
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Дело передано в судДело передано в судФото: Из архива КП.
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В Железногорске в суд передано уголовное дело о присвоении вверенного имущества.

- Как установило следствие, директор оружейного магазина в Железногорске принимал от местных жителей оружие под реализацию. Однако после продажи товара владельцев об этом не уведомлял, а деньги средства забирал себе, - рассказали в прокуратуре.

Всего таким образом хозяин магазина обманул одиннадцать человек. А общая сумма ущерба составила 185 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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