По факту незаконного банкротства "УК города Курска» завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-29T09:38:23+03:00

Скандал с одной из крупнейших курских "управляек": руководство ООО подозревают в злоупотреблениях

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Во время прокурорской проверки выяснилось, что руководство ООО «Управляющая компания города Курска», желая нажиться, организовало собрание собственников 255 многоквартирных домов, находящихся в ее управлении. На собраниях были приняты решения о расторжении договоров управления этими домами с ООО «Управляющая компания города Курска» и заключении новых договоров с аффилированной организацией ООО «Управляющая компания Курск», рассказали в прокуратуре.

Это привело к тому, ООО «Управляющая компания города Курска» "ушло" от долгов перед кредиторами на сумму более 300 млн. рублей, дезорганизовало работу "управляйки" и повлекло тяжкие последствия - неуплата налогов в бюджеты разных уровней в сумме свыше 80 млн. рублей, добавили в ведомстве.

Сейчас ООО «Управляющая компания города Курска» признана банкротом, открыто конкурсное производство.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшими тяжкие последствия).

ИСТОЧНИК KP.RU