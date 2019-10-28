В Курске завершились гастроли Русского драмтеатра Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-28T15:36:03+03:00

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В Курском государственном театре имени Пушкина с аншлагом прошли гастроли Русского драматического театра Удмуртии. Билеты на все без исключения спектакли были раскуплены полностью. В свою очередь труппа Курского драмтеатра одновременно показала серию спектаклей в Удмуртии.

Спектакль "Между небом и землей"Фото: Светлана ВОЛКОВА

Открылись гастроли 22 октября комедией «Покровские ворота». И вплоть до 27 октября зрители могли увидеть еще несколько постановок – «Ужин дураков», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Боинг-Боинг», «Между небом и землей» и детскую сказку «Красная шапочка». В Курск театр привез в основном комедийный репертуар и наиболее кассовые постановки.

Труппа Русского театра гостила в Курске несколько днейФото: Светлана ВОЛКОВА

В последние годы Русский драматического театра Удмуртии продолжает активный поиск новых средств выразительности и успешно сотрудничает с ведущими режиссерами и художниками из Москвы, Санкт-Петербурга, ближнего и дальнего зарубежья. Это самые востребованные и признанные мастера, многие из которых – лауреаты премии «Золотая маска».

Курским театралам было любопытно посмотреть на игру актеров из Удмуртии. И ожидания их не подвели. Все постановки собрали полные залы.

Спектакль "Между небом и землей" Русского драматического театра Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU