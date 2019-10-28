В курской многоэтажке произошел пожар

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-28T08:52:21+03:00

Загорание случилось на кухне одной из квартир

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В 14:54 27 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение, о том, что горит квартира на улице Дружбы в Курске.

По данным МЧС по прибытии в 14:59 приступили к ликвидации загорания. Огонь удалось потушить в 15:09. Пострадавших нет.

- Пожар начался на кухне одной из квартир многоэтажного жилого дома. К счастью, огонь не распространился далеко. На кухне закопчены стены и потолок, сгорели личные вещи, - уточнили в ГУ МЧС России по Курской области.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

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ИСТОЧНИК KP.RU