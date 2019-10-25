2019-10-25T16:25:36+03:00
Происшествия

Продолжаются рейды по выявлению незаконной добычи песка в Курской области

Проверка идет в Суджанском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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По факту незаконной добычи песка идет административное расследованиеПо факту незаконной добычи песка идет административное расследованиеФото: Светлана ВОЛКОВА
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24 октября инспекторы комитета экологической безопасности и природопользования Курской области совместно с жителями побывали на хуторе Кубаткин Суджанского района. Поводом стало обращение местных жителей по вопросу незаконной добычи песка.

Инспекторы обнаружили земснаряд, который на момент осмотра территории не работал. Работала спецтехника по планировке территории, выравниванию песчаного грунта. Однако добыча песка не велась. Также специалисты зафиксировали пульпопровод, который был выведен от земснаряда на водосборную площадку.

По этому факту инспекторами комитета проводится административное расследование, сказали в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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